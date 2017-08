Köping: Inbrott på Nya Konditoriet

Polis larmades på natten mot onsdagen om tre personer som sågs klättra ut genom en ruta på Nya Konditoriet på Torggatan i Köping. Även fast ett par patruller fanns i närheten lyckades gärningsmännen komma undan och då eventuellt i en bil som hördes lämna platsen. På plats kunde konstateras att en mindre summa i kontanter verkar vara det som blev tillgripet. En kassalåda som gärningsmännen hanterat har beslagtagits och förhoppningsvis kan spår på denna leda utredningen framåt uppger polisen. En anmälan om stöld genom inbrott har upprättats.

