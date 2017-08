Västerås: Elcyklar byte vid inbrott på Sporthörnan

Flera inbrottslarm inkom i natt till en larmcentral från Sporthörnan och man såg även bilder på två gärningsmän inne i butiken. Polispatruller beordrades till platsen men strax innan deras ankomst sågs två manliga personer lämna butiken på varsin elcykel som tillgripits. Männen och cyklarna har sökts men utan resultat.

