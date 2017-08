Gotland: Singelolycka vid Gardrungs

En singelolycka inträffade straxt före fyra i natt vid Gardrungs söder om Visby. Enligt uppgifter ska en bil hamnat på taket i ett dike. Det har i skrivande stund inte framkommit om någon person kom till skada vid olyckan.

