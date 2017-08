Säter: Singelolycka på riksväg 70

En singelolycka inträffade straxt före halv åtta på riksväg 70 nära Solvarbo. Enligt uppgifter ska en personbil ha kört in i vajerräcket. Det är ännu oklart om någon person behövde föras till sjukhus.

