Trollhättan: Singelolycka på riksväg 45

En singelolycka inträffade straxt före åtta på E45 vid Saabrondellen i Trollhättan. Ambulans och polis är just nu på plats och det finns ännu inga uppgifter om skadeläget på de som färdats i fordonet.

