Lindesberg: Flyende tjuv körde i diket

En bil med en misstänkt person som avvikit från en butiksstöld i Köping har följts efter av polispatrull mot Örebro på E18/20 på förmiddagen. På riksväg 50 vid Norakorset kör bilen i diket efter att ha kört in i en annan bil. Misstankar finns om grov stöld, bilstöld, olaga hot och att ej ha stannat på polismans tecken. Den flyende föraren är nu identifierad som en man f. -96. Han förs via kontroll på sjukhus till polishuset i Köping där hans brott ska utredas. De två personer som fanns i den bil som påkördes vid olyckan fördes till sjukhus för kontroll. De uppges vara chockade men inte fysiskt skadade.

