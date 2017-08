Norrköping: Spårvagnsledning rasade

En spårvagnsledning har rasat ned i korsningen Albrektsvägen och Hagebygatan i Norrköping det råder just nu mycket begränsad framkomlighet vid platsen och det är ännu oklart vad som gjort att ledningen fallit ned på marken. Det är just nu stora förseningar på spårvagnstrafiken till och från Navestad.

Both comments and pings are currently closed.