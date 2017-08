Orsa: Mindre slukhål vid järnvägsövergång

Ett slukhål som är ett par meter djupt och lika brett har uppstått vid en mindre järnvägsövergång nära Orsaskolan. Räddningstjänst är just nu på plats och spärrar av platsen samt undersöker så att ingen kommit till skada.

Both comments and pings are currently closed.