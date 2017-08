Norrköping: Man försvunnen i Strömsfors

Polisen söker efter en dement äldre man som har försvunnit från ett äldreboende. Polisen söker sedan 11-tiden på onsdagsförmiddagen efter en dement äldre man som avvikit från ett äldreboende i Strömsfors utanför Norrköping. Mannen är i 70-årsåldern och beskrivs vara 190 centimeter lång, smal och ha mörkt hår. Vid försvinnandet var han klädd i kortbyxor, blå pikétröja och hängslen. Alla eventuella iakttagelser kan lämnas via polisens nummer 114 14.

Beslut om så kallad räddningsinsats har tagits. Detta ger polisen möjlighet att sätta in fler resurser i sökandet. Bland annat har man fått klartecken att använda polishelikopter just nu är på plats över det aktuella området.

