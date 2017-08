Norrköping: Mannen anträffad av hundpatrull

Uppdatering: 14.12 Mannen är hittad. Det var en hundpatrull som spårade upp honom nära Torsjön, några kilometer söder om Strömsfors. Han ska vara vid god vigör, förutom ett skrapsår på en arm uppger polisen på sin sida.

Both comments and pings are currently closed.