Sorsele: Svår olycka på E45

En svår singelolycka inträffade straxt efter sex ikväll på E45 utanför Sorsele. Enligt uppgifter ska två personer och två hundar ha färdats i området. Vägen vid olycksplatsen stängdes av under räddningsarbetet och först straxt efter 23 ikväll var vägen öppen igen. Enligt uppgifter ska fordonet kört av vägen och in i en större sten.

