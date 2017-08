Borås: Singelolycka på riksväg 40

En personbil körde vid tretiden av vägen och voltade på riksväg 40 väster om Viared. Ambulans och räddningstjänst samt polis kallades till platsen och vägen vid olycksplatsen stängdes av för trafik under en kortare tid. Det har i skrivande stund inte framkommit om någon person kom till skada vid olyckan. Uppdatering: Enligt ännu obekräftade uppgifter ska två personer ha klämts fast vid olyckan och förts i ambulanser till sjukhus med oklara skador.

