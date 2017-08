Falun: Brand i motorfordon

Räddningstjänsten larmades straxt före fyra till Korsnäsvägen utanför Falun där en personbil ska börjat brinna på en bussficka. Vad som orsakat branden är ännu oklart och det finns ännu inga uppgifter om någon person kom till skada.

