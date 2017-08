Gävle: Lastbil körde in i personbil

En lastbil körde vid fyratiden in i en stillastående personbil på E4 i norrgående fil söder om Gävle. Ambulans och räddningstjänst kallades till platsen och vägen stängdes av under räddningsarbetet. Det finns i skrivande stund inga uppgifter hur det gått för de inblandade.

