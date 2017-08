Jönköping: Arbetsolycka vid Kaxholmen

En arbetsplatsolycka inträffade på morgonen på Kärrvägen i Kaxholmen norr om Huskvarna. En man hade fastnat i ett dike. Den drabbade är en man i 25-årsåldern. I samband med dikesgrävning med en grävmaskin ska mannen ha hoppat ner i diket för att gräva för hand. Jordmassa ska då ha rasat ner mot mannen. Han ska ha haft jord upp till låren och kunde inte ta sig upp. Mannen grävdes loss av räddningstjänstpersonal och fördes med ambulans till sjukhus. Han klagade på smärtor i en fot. Polisen har pratat med arbetsledaren, dokumenterat platsen, och upprättat en anmälan om vållande till kroppsskada genom arbetsplatsolycka.

Both comments and pings are currently closed.