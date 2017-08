Höör: Trafikolycka på riksväg 17

Polis, ambulans och räddningstjänst har larmats till riksväg 17 och trafikplats Fogdarp där två personbilar kolliderat. Tre personer är inblandade i olyckan och samtliga har tagit sig ut ur bilarna. En person klagar över nacksmärtor men i övrigt är skadeläget oklart uppger polisen.

