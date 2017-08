Bollebygd: Svår singelolycka

På Länsväg 1758 mellan Bollebygd och Töllsjö körde ikväll en bil av vägen. Räddningstjänst, ambulans samt polis skickades till platsen. Två personer är körda med ambulans till sjukhus i Borås, allvarligt skadade. Bilen är tagen i beslag för en trafikteknisk undersökning uppger polisen.

Both comments and pings are currently closed.