Linköping: Man till sjukhus vid arbetsolycka

Polis och ambulans larmades på förmiddagen till en arbetsplatsolycka på riksväg 23/34 söder om Skeda udde, Linköpings kommun. En man ska ha klämt handen i samband med ett vägarbete. Den drabbade är en man i 50-årsåldern. Han är förd till sjukhus med ambulans. Han ska ha klämt ett eller flera finger i samband med lastning eller lossning av betongfundament uppger polisen.

