Falkenberg: Man ramlade från byggnadsställning

På Arvidstorpsvägen har en man fallit ner från en byggställning uppger polisen. Det finns i nuläget inga uppgifter om hur högt fallet varit. Mannen var vaken när han fördes till Halmstads sjukhus. Polisen har upprättat en anmälan om arbetsplatsolycka.

