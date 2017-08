Söderköping: Singelolycka på väg 210

En personbil körde tidigare ikväll av vägen och hamnade i diket på länsväg 210 utanför Söderköping i riktning mot Västra Husby. Enligt de första uppgifterna skullen färdtjänstbuss och en personbil ha kolliderat men vid framkomsten visade det sig att det var en singelolycka. Det finns inga uppgifter om någon behövde föras till sjukhus.

