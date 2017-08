Umeå: Man utsatt för grov misshandel

En man i 25 års åldern straxt före midnatt utsatt för en misshandel av flera män i centrala Umeå. Misshandeln ska bestått av slag och sparkar. Gärningsmännen hade lämnat platsen när polispatrullen kom fram. Oklart i nuläget motivet bakom misshandeln men ingen är frihetsberövad i ärendet. Ärendet är rubricerat som grov misshandel uppger Ann Lindqvist på Polisens Regionledningscentral.

Both comments and pings are currently closed.