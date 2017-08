Haninge: Flera bostäder evakuerade vid vindsbrand

Vid 02.30-tiden larmades räddningstjänsten till en bostadsfastighet på Utgårdsvägen i Handen där man hade rökutveckling i ett trapphus. Vid framkomsten kunde man konstatera att det var en fullt utbruten brand på vinden i fastigheten. Enligt ännu obekräftade uppgifter ska lägenheter i tre trappuppgångar ha evakuerats och en större räddningsstyrka finns på plats.

