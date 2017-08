Skellefteå: En skadad vid singelolycka på E4

En singelolycka inträffade några minuter före sex på lördagsmorgonen på E4 i södergående riktning vid Kåge utanför Skellefteå. Det var en personbil som körde in i mitträcket. Tre personer ska enligt polisen ha färdats i fordonet, varav en person, en kvinna, fördes till sjukhus med okända skador.

