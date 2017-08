Nässjö: Man skuren i huvudet

Kl. 02:42 larmades polis och ambulans till en adress i Anneberg, beläget strax nordost om Nässjö med anledning av ett bråk. På plats kunde konstateras att en kvinna skurit en man i huvudet med en blödande sårskada som följd. Kvinnan hade sedan försvunnit från platsen. Hon återkom dock självmant när polisen kommit till platsen och kunde då gripas. Hon är misstänkt för grov misshandel. Mannen fördes med ambulans till sjukhus men han skall dock inte vara allvarligt skadad. Kvinnan kommer att höras om händelsen, därefter är det upp till åklagare att besluta om huruvida hon skall anhållas eller försättas på fri fot.

