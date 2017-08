Falkenberg: Singelolycka på väg 150

En singelolycka har inträffat på länsväg 150 mellan Moshult och Bökstorp öster om Falkenberg. Om någon person har skadats är ännu oklart men Trafikverket uppger att det råder just nu begränsad framkomlighet vid platsen.

