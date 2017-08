Markaryd: Trafikolycka mellan lastbil och personbil

Polis, räddningstjänst och ambulans är på plats på E4 i höjd med Traryd där en personbil och en lastbil kolliderat. Olyckan ska ha inträffat i norrgående körfält och det är stor risk för begränsad framkomlighet under räddningsarbetet.

