Stenungsund: Trafikolycka mellan två fordon

En trafikolycka mellan två fordon har inträffat på länsväg 160 mellan Stora Höga och Stenungsund. Det är i nuläget oklart om någon person har skadats vid olyckan och utryckningsfordon är på väg till platsen. Olyckan ska ha inträffat vid en korsning på länsvägen. Båda bilarna körde i samband med olyckan av vägen och ut på en äng. I en av bilarna fanns en barnfamilj.

