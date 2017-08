Vingåker: Singelolycka med Epa-traktor

En singelolycka med en Epa-traktor har inträffat på Högsjövägen i höjd med Hansta utanför Vingåker. Enligt uppgifter ska fordonet ha kört av vägen och in i ett träd. En person uppges ha klämts fast vid olyckan.

Both comments and pings are currently closed.