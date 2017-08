Åtvidaberg: Traktorolycka på Ljungsbovägen

En traktor har kört av vägen och ned i diket på Ljungsbovägen straxt norr om Åtvidaberg. Enligt uppgifter ska föraren klaga över ryggsmärtor och ambulans samt räddningstjänst har precis kommit på plats.

