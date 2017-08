Norrköping: 15-åring utsatt för våldtäkt



Foto: Ulf Wigh / Mediabilden

En 15-årig flicka blev på lördagskvällen utsatt för en våldtäkt i ett skogsområde straxt söder om Kättsätter. Polisen spärrade av området och en hundpatrull kallades till platsen.



Foto: Ulf Wigh / Mediabilden

Något senare på kvällen togs de yttre avspärrningarna bort och ett mindre område spärrades av. Flicka ska ha förts till sjukhus. Hon ska inte ha fått allvarliga fysiska skador men är chockad uppger polisen.



Foto: Ulf Wigh / Mediabilden

Även vägen upp mot Vattentornet spärrades av men det är ännu oklart om någon ytterligare undersökning av det området gjordes.



Foto: Ulf Wigh / Mediabilden

