Kiruna: Man knivskuren

Polis larmades vid 21-tiden om att en person blivit knivskuren utanför ett hotell i centrala Kiruna. Polis skickades till platsen och kunde där gripa två personer som nu misstänks för misshandel. Man jobbar just nu i ärendet och kan för närvarande inte lämna några ytterligare uppgifter.

