Linköping: Rökutveckling i lägenhet

Räddningstjänsten larmades straxt efter midnatt till en bostadsfastighet på Bohemsvägen i Ljungsbro där en person såg rök i en lägenhet och även hörde en brandvarnare ljuda. Det finns i skrivande stund ingen ytterligare information om händelsen.

