Norrköping: Stökig natt i city



Foto: Ulf Wigh / Mediabilden

Det var en mycket stökig natt i centrala Norrköping natten mot söndagen. Många Djurgårdssupportrar anlände redan på lördagen och polisen fick mycket att göra. Ett större gäng från Gamla torget motades upp av gående poliser samt flera polispatruller mot Dragsgatan.



Foto: Ulf Wigh / Mediabilden

Straxt efter inkom samtal om nya stökigheter vid Gamla torget. Bara en stund senare så skickades flera patruller samt piketbuss ner till Rådhuset där det var stökigt.



Foto: Ulf Wigh / Mediabilden

Straxt före två anlände minst åtta polispatruller till Karl Johans park och utanför Hugos där det inträffat något bråk och var stökigt.



Foto: Ulf Wigh / Mediabilden



Enligt polisen har man omhändertagit ett stort antal supportrar och det handlar mest om störande av den allmäna ordningen men även många överförfriskade som nu får sova ruset av sig på den fullbelagda polisstationen. Polisen uppger på morgonen att minst 40 personer har omhändertagits under natten.

Both comments and pings are currently closed.