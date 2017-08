Halmstad: Singelolycka utanför Getinge

En personbil körde straxt före fem genom vajerräcket på E6 i höjd med Getinge. Olyckan ska ha inträffat i södergående fil och det är ännu oklart om någon person kom till skada vid olyckan. Trafikverket uppgav att det rådde begränsad framkomlighet vid platsen.

