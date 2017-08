Laholm: Man skjuten

Vid Lilla Tjärby camping kommer en man till ett bostadshus där han slår sönder en ruta och ber de boende om hjälp. Mannen, som är i 50-årsåldern, har blivit skjuten i buken och vill ha hjälp att ta sig till sjukhus. Han förs till Halmstad sjukhus i ambulans. Polis skickas till platsen som under natten har hållit förhör m.m. Det är oklart på vilken plats och av vem mannen har blivit skjuten. Mannen är känd av polisen sedan tidigare.

