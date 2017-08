Göteborg: Grov misshandel

I Brunnsparken har en man blivit knivskuren i ena benet under eftermiddagen. En misstänkt gärningsman har sprungit från platsen och söks nu av polis i centrala Göteborg. Den knivskurne mannen hörs kort om omständigheterna just nu. Den knivskurne mannen är i 18-årsåldern och är förd till Sahlgrenska sjukhuset.

