Fagersta: Pojken påkörd av personbil

Polis och ambulans kallades till Floravägen i Fagersta i kväll efter att en 9-årig pojke blivit påkörd av en personbil. Pojken fick följa med ambulansen, men klarade sig lyckligtvis med lindriga skador. Föraren av personbilen, en 62-årig man, klarade sig oskadd. Pojkens föräldrar ringdes ut till platsen och följde med i ambulansen.

