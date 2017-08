Härnösand: 17-årig man med diabetes försvunnen

En 17-årig man med diabetes är försvunnen från Ramvik. 17-åringen lämnade hemadressen ca 18:30 igår kväll. Han har diabetes och har inte ätit sedan lunch. Signalement: 175 cm lång, 80 kg Mörkt mycket långt hår, ofta uppsatt i svans eller tofs Mörkblå byxor, Turkos t-shirt Obekräftade uppgifter finns om att han setts vid Mc Donald Härnösand under kvällen. Polisen vill komma i kontakt med personer som kan ha sett honom där eller någon annanstans under kvällen.

Both comments and pings are currently closed.