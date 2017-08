Växjö: Brand i personbilar

Räddningstjänsten larmades i natt till Ida Dackevägen i Växjö där det börjat brinna i minst en personbil. Bara någon till senare så fick man ytterligare ett larm om en bilbrand men denna gång på Idavägen. Vad som orsakat bränderna är ännu oklart.

