Lille Edet: Tankbil i diket

En tankbil har av okänd anledning kört av vägen och ner i diket på länsväg 167. Lastbilen är möjligen lastad med farligt gods. Olyckan har inträffat i höjd med Backamo. Oklart om det finns skador på tanken på bilen skriver polisen på sin sida.

