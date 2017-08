Härnösand: 17-årige Anton fortsatt borta

Uppdatering: Polisens kommenderingschef har beslutat att avsluta sökinsatsen i området av Ramvik/Hälledal. Detta efter en mycket trovärdig uppgift om att Anton åkt buss till Härnösand med ankomst 16:45 till Coop Härnösand, söndag eftermiddag. Insatsen kommer att koncentreras till Härnösand och sökandet får då en annan karaktär. Det är fortsatt en besvärande omständighet att Anton inte har, som det verkar, tillgång till den medicin som han behöver. Vi bedömer därför att det är fortsatt mycket viktigt att hitta honom. Eftersöket kommer att fortsätta med enbart polisiära resurser. Vi planerar att fortsätta med särskilt utbildad personal och planeringen sträcker över natten och morgondagen i första hand. Vi tackar alla som på ett mycket professionellt sätt varit engagerade under nattens och dagens eftersök. Vet du något om var Anton befinner sig? Har du sett honom i Härnösand sedan igår kväll kl 16:45? I så fall kontakta polisen på telefon 114 14.

