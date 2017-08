Borlänge: Trafikolycka på Tjärnavägen

En trafikolycka har inträffat på Tjärnavägen i Borlänge. Det är ännu oklart om någon person har skadats då den larmande endast har passerat platsen. Ambulans och räddningstjänst har åkt ut för att göra en kontroll.

