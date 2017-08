Uddevalla: Mindre flygplan störtade

Uppgifter kom ikväll in om att ett mindre flygplan, så kallat Trike har störtat i närheten av Bångens flygplats. Räddningstjänst, ambulans och polis kallades till platsen. Vittnen på plats uppger att planet skall brinna. I nuläget är det oklart gällande personskador. Polis kommer spärra av olycksplatsen som ligger på andra sidan E6 sett från Bångens flygplats. Gällande personskador kommer vi inte kunna uttala oss innan de utredningstekniska åtgärderna är klara uppger polisen.

