Helsingborg: Trafikolycka på Landskronavägen

En personbil ska ha blivit påkörd av ett bakomvarande fordon på Landskronavägen i höjd med Rydebäck utanför Helsingborg. Ambulans och räddningstjänst är på plats och det är ännu oklart om någon behöver föras till sjukhus.

