Göteborg: Gummibåt kolliderade med fritidsbåt

En gummibåt med ungdomar i kolliderade vid 12.30-tiden på tisdagen med en annan fritidsbåt vid hamnen på Donsö utanför Göteborg. Enligt uppgifter ska minst en person ha förts till sjukhus i helikopter. Hur olyckan gått till är ännu oklart.

