Malmköping: Viltolycka på riksväg 53

En viltolycka har inträffat på riksväg 53 norr om Malmköping. Det är oklart om föraren som har färdats ensam i fordonet har kommit till skada. Räddningsenheter är just nu på plats och det finns risk för begränsad framkomlighet.

