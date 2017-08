Mariestad: Singelolycka på E20

På E20 vid Lyrestad har en bil kört in i mitträcket. Två personerhar färdats i bilen men det är oklart om någon av dem är skadad. Ambulans och räddningstjänst är på plats och polis är på väg. Vägen helt avstängd i södergående riktning under räddningsarbetet.

Both comments and pings are currently closed.