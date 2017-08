Vara: Brand i vindkraftverk

Räddningstjänsten larmades straxt före midnatt till Längjum utanför Vara där man såg att någonting brann. På plats kunde man konstatera att det var högt uppe i ett vindkraftverk det börjat brinna. Vingarna till vindkraftverket hade fallit till marken och det finns i skrivande stund inga uppgifter om hur man ska komma åt och släcka branden.

