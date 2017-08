Gävle: Brand i personbil

Räddningstjänsten larmades i natt till Kansligränd i Gävle där en personbil som stod nära en villa börjat brinna. När man kom på plats ska fordonet varit övertänt och det är i skrivande stund oklart om branden hann att få fäste i villan.

