Malmö: Detonation på Finlandsgatan

Många 112-samtal till polisen om en kraftig detonation. Detonationen lokaliserades till Finlandsgatan där man sprängt entrén till fastigheten. Ett par källarfönster hade också gått sönder av den kraftiga smällen. Inga personskador. Liknande form av skadegörelse har tidigare skett i Malmö (Karolingatan) för några veckor sedan skriver polisen på sin sida.

Both comments and pings are currently closed.